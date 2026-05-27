木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２５）が２７日、母親の器用さを明かした。インスタグラムのストーリーズで、フォロワーからの質問に答えたＣｏｃｏｍｉ。ピアスはどこに開いているのか見せて欲しい、どこでピアスを開けましたか？との投稿に、「今の所左４右３ですね」「お家で開けました。ピアッサー静香」と左に４つ、右に３つの計７個ピアスを開けていること、穴を開けたのは母・静香であるこ