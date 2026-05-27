テレビ朝日系「徹子の部屋」が２７日に放送された。この日は、元ＡＫＢ４８＆ＳＤＮ４８メンバーで女優の野呂佳代がゲスト出演。黒柳徹子は「出演するドラマはハズレなし」と昨今の野呂の活躍を紹介した。野呂は、アイドルデビュー時の心境を聞かれると「本当に（オーディションに）受かると思ってなかったというか。半信半疑で行って、良い思い出になったらいいなっていうのと、とにかく全力でやろうかなっていうことで。や