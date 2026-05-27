与野党は27日、選挙運動に関する協議会で、交流サイト（SNS）対策を盛り込んだ法改正案の骨子について合意した。SNS事業者に虚偽情報による悪影響を軽減する措置を講じるよう義務付けることが柱。出席者が明らかにした。