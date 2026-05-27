東京証券取引所27日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、買い注文が優勢となった。上げ幅は一時1400円を超えた。終値は前日比3円32銭高の6万4999円41銭と、節目の6万5000円をわずかに下回った。東証株価指数（TOPIX）は20.45ポイント安の3918.01。出来高は約24億6133万株だった。