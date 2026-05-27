◇第65回春季北海道高校野球大会準々決勝クラーク5―3北海（2026年5月27日札幌モエレ沼公園）クラークの「田中将大」内野手（2年）が公式戦初本塁打を放った。4連覇を狙う北海との準々決勝に「5番・一塁」で先発出場。先頭で迎えた2回に右越えソロ本塁打を放ち、笑顔でダイヤモンドを一周した。「将大」の名前は、野球好きの両親に名付けられた。「田中選手のように素晴らしい選手になってほしい」との願いが込められた