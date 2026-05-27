「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が左脇腹を痛め途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督が負傷者リスト入りを明言した中、本人はＤＦＡ（事実上の戦力外）となったサンチアゴ・エスピナル内野手への思いを吐露した。キケは左肘手術のリハビリを終え、２５日にメジャー復帰を果たした。６０日間の負傷者リストに入っていたため、メジャー復帰を果たす場合は４