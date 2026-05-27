株式会社角川春樹事務所代表取締役社長の角川春樹氏（84）が27日までに公式Xを開設。近影写真を公開した。26日、「先ほど『公式』マークが付いた。これがついてないと、本物の私かどうか分からないらしい。前例や常識をぶち壊してもう一度出版界に挑むんだからどんなことも楽しもうじゃないかネバーギブアップ角川春樹」とつづり、近影写真を公開。ジャケット姿で笑顔を浮かべていた。プロフィルによると、アカウント開設