「こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと思います」言葉を詰まらせながらこう述べ、大粒の涙を流したのはプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（47）。交流戦開幕を控えた5月25日夜、自宅で長女（18）に暴力を振るったとして現行犯逮捕されたニュースは世間を大きく騒がせた。阿部前監督は26日未明に釈放されたが、事件の責任をとって監督を辞任。26日正午前に開いた記者会見で騒動を謝罪し、報道陣から残されたチ