10代の女性を誘拐し、わいせつな行為をした疑いで26歳の男が逮捕されました。 誘拐と不同意性交の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の会社員の男(26)です。 10代女性をわいせつ目的で誘拐 性的暴行の疑い 鹿児島県警によりますと、男は去年12月、県内の10代の女性をわいせつ目的で誘拐し、性的暴行を加えた疑いです。 2人はSNSで知り合い、この日初めて会ったということで、男は女性を、自分の車で連れ去ったということです。