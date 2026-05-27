NZ中銀は予想通り据え置きも、今後の利上げ期待強まりNZドル買い＝オセアニア為替概況 豪ドルは10時半の4月豪消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことで売りが出た。前回跳ね上がった輸送・交通費の伸びが鈍化したことや、食品価格の低下などが警戒感後退につながった。対ドルで0.7180ドル近くから下げて一時0.7153ドルまで。その後NZドルが対ドルで上昇したこともあり、少し戻して豪ドルも0.7168ドルまでにとどまった。 対円