【ユーロ圏】 フランス消費者信頼感指数（5月）15:45 予想83.0前回84.0 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（05/16 - 05/22）20:00 予想N/A前回-2.3%（前週比) リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00 予想N/A前回3.0 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（5月）21:00 予想N/A前回0.89%（前月比) ※予定は変更されることがあります。