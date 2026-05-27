17:00ECB金融安定報告 豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席 20:00ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、講演 28日 0:30米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 2:00米5年債入札（700億ドル） 4:55クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり） 5:10ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席 日銀金融研究所「新たな視点から見た