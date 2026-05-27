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テクニカルポイントＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち 0.5981ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.5922エンベロープ1%上限（10日間） 0.5903一目均衡表・基準線 0.589321日移動平均 0.5891100日移動平均 0.5879一目均衡表・雲（上限） 0.5875現値 0.5867一目均衡表・転換線 0.586410日移動平均 0.5836200日移動平均 0.5833一目均衡表・雲（下限） 0.5805