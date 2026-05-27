円売りが優勢でドル円は昨日の高値に並ぶ=東京為替概況 本日東京市場でのドル円は落ち着いた動きが続いた後、午後に入ってドル買い円売りが強まり、昨日海外市場で付けた高値159.38円に並んだ。昨日の海外市場では高値を付けた後じりじりと下げる展開、今日の午前まで下げが続き、159.18円を付けた。 その後のもみ合いを経て、午後に入って円売りが一気に強まり、159.38円と昨日高値に並ぶ動きを見せている。