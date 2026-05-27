本日の海外市場は目立った経済指標発表予定がない。要人発言としてはクック理事の講演などがやや注目される程度となっている。そうした中、市場は中東情勢をにらみながらの展開が続くとみられる。米国とイランの和平協議に進展が見られるとドル売り、目立った材料が出てこないとじりじりとしたドル買いが見込まれる。