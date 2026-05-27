【新華社ウルムチ5月27日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で25〜27日、2026年新疆国際農業機械博覧会が開かれた。展示面積は7万平方メートルに及び、国内外の企業約700社が出展。栽培業、牧畜業、林業・果樹産業、施設農業、水産養殖業、農産物加工業などに対応した農業機械1万1千台（点）以上が展示された。会場では、新エネルギー・ハイブリッド動力トラクターの特別展示エリアも初めて設けられた。新エネルギーやハイブ