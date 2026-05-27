【新華社ウルムチ5月27日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州昌吉市の努爾加大峡谷ではこのところ、雪山、丹霞地形（赤い堆積岩が隆起した地形）、青い水が織りなす三色の絶景が広がっている。遠くには雪を頂く山々がそびえ、眼前には丹霞地形が連なり、山麓にはエメラルドグリーンの清流が流れ、天山山脈北麓の原始の自然が持つ雄大で躍動的な美しさを際立たせている。