【新華社貴陽5月27日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州丹寨（たんさい）県のミャオ族の人々は、伝統技芸の「ろうけつ染め」を代々受け継いできた。藍染料作りやろう描き、染色、ろう落とし、縫製など10以上の工程を要し、溶かしたろうで布に絵を描く際には蝋刀（ろうとう）と呼ばれる特殊な器具を用いる。ミャオ族のろうけつ染め技術は2006年に国家級無形文化遺産に登録された。丹寨県のろうけつ染めは