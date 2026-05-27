お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。今月9日の「母の日」に起きた“珍事”を明かした。青木は「母の日のこと」と書き出し、キッチンに立つ12歳長男と10歳次男の後ろ姿をアップ。「投稿しようと思って随分遅くなってしまいましたが、今年も息子たちがカレーを作ってくれました」と報告した。そして「夫に、『母の日は子どもたち