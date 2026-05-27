俳優・黒沢年雄（82）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについて言及した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに