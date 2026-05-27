27日は九州南部で大雨。これまでの一日の天気を振り返ります。■鹿児島で非常に激しい雨線状降水帯発生の恐れも27日（水）は前線を伴った低気圧が九州を通過し、西日本の広い範囲で雨が降りました。九州南部には活発な雨雲がかかり、鹿児島県の佐多や枕崎などで今年一番の非常に激しい雨が降りました。九州南部の大雨のピークは過ぎつつありますが、夕方にかけて鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があります。前日に大雨と