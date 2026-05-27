女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。80年代のアイドル時代を振り返る場面があった。2年前にデビュー40周年を迎えた菊池。「デビューしたのは高校１年生。15歳、16になる時だったので、スタートが早かった」としつつ、当時の姿は「私はもうほとんど見ないです」と明かした。「見ると心配になっちゃうんですよね」と苦笑。「当時の不安そうな