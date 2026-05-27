アーティストグループ『Number_i』が5月26日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスにあるアトランティックレコードを訪問した際の動画を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i 】米・ロサンゼルスのアトランティックレコード訪問時の動画を公開「ここですね」「来ちゃったね」先週、アメリカの名門音楽レーベル、アトランティックレコードとレーベル契約を締結したことを発表したNumber_iは