「治療費用が返還される」などと言って、患者からあわせて1800万円余りをだまし取った罪に問われている歯科医師の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。歯科医院の元院長、高橋仁一被告は患者4人に対し、治療内容を講演会で紹介し、インプラントメーカーに現金を提供すればその現金と治療費が返還されるなどとうそを言って、あわせて1800万円余りをだまし取った罪に問われています。27日、千葉地裁で開かれた初公判で、