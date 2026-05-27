新潟県は27日、高気圧におおわれた影響で晴れて気温が上がり、季節外れの暑さとなっています。午後2時現在、日中の最高気温は、三条で31.5℃、長岡で31.2℃、魚沼市小出で30.5℃などと7地点で30℃以上の“真夏日”となっています。また、7地点で今季最高気温を観測しました。さらに、28の観測地点すべてで25℃以上の“夏日”になりました。これは6月下旬から8月上旬並みの暑さです。一方、28日は低気圧や前線の影響で、曇りで夕方