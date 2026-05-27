5月27日、島根スサノオマジックは、新井翔太が横浜エクセレンスとの2026－27シーズン選手契約合意にあわせ、同クラブからの期限付き移籍にて引き続き加入することを発表した。 東京都出身で現在22歳の新井は、172センチ72キロのポイントガード。実践学園高校から青山学院大学へと進学し、2025－26シーズン途中の2月に特別指定選手として島根へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦