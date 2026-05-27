5月27日、B3リーグのヴィアティン三重は、阿部友和と2026－27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。 現在40歳の阿部は、182センチ80キロのポイントガード。2008年にレラカムイ北海道（現レバンガ北海道）でプロキャリアをスタートさせると、その後は千葉ジェッツ、富山グラウジーズ、ライジングゼファー福岡などでもプレーした。 阿部は2024－25