5月27日、サンロッカーズ渋谷は、田中大貴と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。チーム名を「東京サンロッカーズ」に変更して臨むBプレミア初年度も、背番号13を着用してプレーする。 日本代表経験を持つ34歳の田中は、193センチ92キロのシューティングガード。2023－24シーズン開幕前にアルバルク東京からSR渋谷へ移籍し、来シӦ