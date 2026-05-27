日本サッカー協会(JFA)は27日、6月に活動を行うU-19日本代表メンバーを発表した。山口智監督体制のもと、U-19日本代表はフランスで開催されるモーリスレベロトーナメントに出場するグループと、北中米ワールドカップに臨む日本代表のトレーニングパートナーとして帯同するグループの“2チーム体制”で活動。モーリスレベロトーナメント組は菅原大介監督が指揮を執る。モーリスレベロトーナメント組は5月31日から6月13日にかけ