ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅが後場終盤に動意。２７日午後３時、同社の木質バイオマス由来のバイオエタノール生産技術を活用したプロジェクト「森空プロジェクト」において、出光興産と森空バイオリファイナリー（東京都千代田区）が、純国産ＡＴＪ（アルコール・トゥー・ジェット）―ＳＡＦ（再生航空燃料）のサプライチェーン構築に向けた覚書を締結したと発表。これを材