２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円４７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円２０銭台で推移し、午後０時１０分過ぎには１５９円１０銭台まで軟化。その後、午後３時にかけ１５９円３０銭台に値を上げた。植田和男日