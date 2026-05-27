２７日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅反発した。この日、実施された４０年債入札の結果が強めと受け止められ、円債相場を支援した。 ４０年債入札（第１９回、クーポン３．８％）は応札倍率が２．７０倍となり、前回（３月２４日）の２．５４倍を上回った。超長期債の需給を巡る懸念を後退させる結果となった。午後は日経平均株価が急速に伸び悩み、債券の売り持ち高を圧縮する目的の買い戻しが入り、先物は