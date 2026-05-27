東京ヴェルディは27日、交通事故の発生を報告した。クラブによると、事故が起きたのは26日の午前9時頃。神奈川県川崎市麻生細山1203付近において、MF川村楽人が運転する乗用車が停車中、前方不注意による「クリープ現象」で車が前方へ動き出し、前方に停車していた自動二輪車と接触したようだ。事故発生後は、警察など関係各所に連絡の上事情を説明し、事故処理を含めて対応。接触した車両の運転手は腰痛等の症状があったた