ジェイドグループ [東証Ｇ] が5月27日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。27年2月期の業績予想は連結経常利益が前期比1.5％増の26億円を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 昨年12月に株式取得したロイヤルの通年影響ならびに本日販売開始したリーボック x ドラゴンクエストの影響を精査するため2026年2月期決算短信