ブシロード [東証Ｇ] が5月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年6月期の連結最終利益を従来予想の39億円→55.1億円(前期は34.1億円)に41.4％上方修正し、増益率が14.1％増→61.4％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結最終利益も従来予想の13.2億円→29.3億円(前年同期は21.7億円)に2.2倍増額