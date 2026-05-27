27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数580、値下がり銘柄数834と、値下がりが優勢だった。 個別では弘電社、ダイトーケミックス、室町ケミカル、北川精機、大日光・エンジニアリングなど6銘柄がストップ高。共和電業は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、クエスト、ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、カネ美食品など43銘