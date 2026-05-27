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27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ23106026.4 69560 ２. 日経Ｄインバ 2736526.63084 ３. 野村日経平均 2451512.8 68120 ４. ＧＸ半導日株 1695348.94116