27日の日経平均株価は前日比3.32円（0.01％）高の6万4999.41円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは786、変わらずは56。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を254.63円押し上げ。次いでファストリ が185.85円、東エレク が108.61円、信越化 が64.36円、コナミＧ が32.52円と続いた。 マイナス寄与度は457.78円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、キオクシア が4