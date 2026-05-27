27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数205、値下がり銘柄数362と、値下がりが優勢だった。 個別ではフルッタフルッタ、ＨＰＣシステムズがストップ高。ＴＭＨ、グローバルウェイ、マイクロ波化学は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、データホライゾン、シャノン、アクセルスペースホールディングスなど17銘柄は