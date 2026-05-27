27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.3％増の4482億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.5％増の3443億円だった。 個別では日経平均ブル２倍上場投信 、グローバルＸＡＩ＆ビッグデータＥＴＦ 、ＮＥＸＴ素材・化学 、グローバルＸＵＳテック・配当貴族ＥＴＦ