米スポーツ専門局『ESPN』（電子版）は26日（日本時間27日）、今季の賞レースを予想。ナ・リーグMVPの最有力候補にドジャースの大谷翔平投手を挙げた。「匹敵する選手はいない」とし、4年続5度目のMVP獲得に太鼓判を押した。 ■投手としての価値が加味されて“独走” 同局は独自の評価システム「AXE」に基づき、ポイントを算出。MVPのほかサイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督など現時点での賞レӦ