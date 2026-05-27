◇MLB パイレーツ12-1カブス(日本時間27日、PNCパーク)カブスは敵地でパイレーツ戦に臨むものの、先発のジョーダン・ウィックス投手が5回途中8失点し、打線は8安打放ちながらも1得点のみとちぐはぐ。終わってみれば12-1で大敗し、泥沼10連敗となりました。ナ・リーグ中地区で最下位の4位タイに沈んでいます。カブスの先発ウィックス投手は初回に四球や1発を含む4本の長短打を許し5失点します。2回には打線が反撃し1点の援護をもら