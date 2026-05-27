世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「アップルパイ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト5”を発表した。 【画像で見る】スーパー・コンビニ・洋菓子店などで買える「アップルパイ」5位～1位をイッキ見！ 【第5位】シャキシャキ食感の大きなりんごは甘酸