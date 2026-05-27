落語芸術協会は24日、柳亭小痴楽（37）が2028年秋に「六代目柳亭痴楽」を襲名する運びになったと発表した。【場面カット】東西の落語を愛する福島暢啓アナと柳亭小痴楽がトーク2009年に亡くなった先代の五代目柳亭痴楽は小痴楽の父にあたり、この度、万感の思いでの襲名となる。「襲名披露興行のスケジュールなど詳細は決定次第順次発表させていただきます」と伝えた。■柳亭小痴楽プロフィール平成17年（2005年）10月 「ち太