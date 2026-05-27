元千葉県警警部補で、刑事事象解析研究所代表理事の森雅人氏が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）を逮捕した警察の判断について、見解を示した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばし