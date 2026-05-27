お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が２７日、都内で初の著書「津田日記」の刊行記念記者発表会を開催。この日５０歳の誕生を迎え、「過酷ロケ卒業」を懇願した。同書は津田にとって超多忙となった２０２５年の日記。ＴＢＳ系バラエティー「水曜日のダウンタウン」内の人気企画「名探偵津田」の過酷ロケの心境などが一日も欠かさずつづられており、「全部さらけ出した。本の中では全裸になってます！」とアピールした。５０歳