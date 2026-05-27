吉本新喜劇の間寛平ＧＭが２７日、大阪市の吉本興業本社で月例会見を開き、新喜劇のレジェンド座員・池乃めだかが登場した。池乃は８３歳の誕生日を迎える７月３日になんばグランド花月にて、「池乃めだか芸能生活６０周年記念〜ちっさいおっさん大祭り〜」を開催。新喜劇と音楽バンドによる２部構成の同演には、間寛平や小籔千豊、Ｍｒ．オクレに加え、スペシャルゲストとして、ナインティナイン・岡村隆史が出演予定だ。意