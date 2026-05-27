高市総理大臣は、27日午後、自民党本部で開かれた「沖縄物産展」を訪問し、パイナップルなど沖縄の名産品を購入した。沖縄物産展は、沖縄産品の振興などのため自民党本部で毎年開かれているもので、高市総理は会場で販売されている沖縄県産の海ぶどうや黒糖などの特産品を見て回り、石垣島のパイナップルの試食に「あま〜い」と舌鼓を打った。高市総理は特に、サーターアンダギーに引き寄せられ、「風呂から出てきたら旦那が全部食