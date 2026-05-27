あのが鈴木紗理奈を “嫌い” と名指ししたことで波紋を呼んだ騒動から1週間が経った。2人が所属事務所を通じて声明を発表したが、後味の悪さを感じる人も少なくないようだ。発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。名指しされた鈴木は20日のInstagramのストーリーズで、《そういうのってほんま