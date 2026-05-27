『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅立ち』などで知られるリチャード・ギアの息子ホーマー・ギアが、ゼンデイヤ主演のドラマシリーズ『ユーフォリア／EUPHORIA』で本格俳優デビューを飾った。最新エピソードでシドニー・スウィーニーと過激なセックスシーンを繰り広げ、注目を集めている。【写真】『ユーフォリア』に映画スター役で出演父リチャード・ギアとのレッドカーペット写真も現在26歳のホーマーは、リチャードが